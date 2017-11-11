Araç dere yatağına uçtu, sürücü kaçtı
İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçarken, kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
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Kaza sabah saatlerinde İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajlı yolda kontrolden çıkan 41 LL 319 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dere yatağına düştü.
SAHİBİ ARANIYOR
Dere kenarında yan yatmış bir şekilde bulunan aracın içini ve çevresini kontrol eden vatandaşlar, herhangi birine rastlamadı. Vatandaşlar hemen polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın plakasından sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : İzmit, dere yatağı, araç
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