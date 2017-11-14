Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor

Kurala uymayanlara uygulanan cezanın, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14.47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Geçen dönem kış lastiği takma zorunluluğunun olduğu 1 Aralık 2016 ile 1 Nisan 2017 arasında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince 155 araç sahibine 94 bin 184 lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira ceza kesilmişti.