Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere uygulanan 625 liralık ceza artacak.
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Kurala uymayanlara uygulanan cezanın, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14.47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Geçen dönem kış lastiği takma zorunluluğunun olduğu 1 Aralık 2016 ile 1 Nisan 2017 arasında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince 155 araç sahibine 94 bin 184 lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira ceza kesilmişti.
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Etiketler : Kış lastiği, ceza
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