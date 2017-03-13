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Araç sahipleri dikkat! 500 lira cezası var

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Araç sahipleri dikkat! 500 lira cezası var
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Gazı Emisyon Kontrol Yönetmeliği'ni yayımladı.

Yönetmeliğe göre araçlar için 2 yılda bir egzoz gazı ölçümü yapılacak, egzoz pulu almayana 500 lira ceza kesilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Gazı Emisyon Kontrol Yönetmeliği'ni yayınladı. Araçlar için 2 yılda bir egzoz gazı ölçümü yapılacak.

500 LİRA CEZA KESİLECEK

Kontrol yaptırmayan ve egzoz pulu almayan motorlu taşıt sahiplerine Çevre Kanunu uyarınca 500 lira para cezası verilecek. Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve daha sonra da 2 yılda bir, diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve daha sonra yılda bir kez egzoz gazı ölçümü yaptıracak.

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ DE YENİLENECEK

Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile kaza, değişiklik, tadilat ve benzeri nedenlerle taşıt muayenesinin yenilenmesinin zorunlu olduğu durumlarda egzoz gazı emisyon ölçümleri de yenilenecek.

İŞTE YÖNETMELİĞE TABİ OLMAYAN ARAÇLAR

Yönetmeliğe göre, iş makineleri, traktörler, iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler, elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlar ile hidrojen yakıtlı taşıtlar, havaalanlarında bulunan özel kullanıma ait plakasız araçlar ile imal yılı 1979 ve öncesi olan dizel motorlu taşıtlar egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulmayacak.

30 GÜN İÇİNDE TEKRAR YAPACAK

Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu, sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahibine, ölçüm raporu verilecek. Taşıt sahibi, aracının gerekli bakım, onarım ve tamiratın sonrası, 30 gün içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümünü yeniden yaptıracak.

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