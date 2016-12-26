  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Kocaeli 7 °C

Araç sahipleri dikkat! Artık kaza halinde...

»
Araç sahipleri dikkat! Artık kaza halinde...
Sigorta şirketlerini rahatlatan `eşdeğer parça` uygulaması tekrar gündemde. Bu durum şirketler kadar aracında yan sanayi ürünü kullanılacak olan araç sahiplerini de ilgilendiriyor.

Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar hala çok yüksek seyrediyor. Zam için 'maliyetlerin arttığı' gerekçesini sunan sigorta şirketlerine yönelik birçok rahatlatıcı düzenleme yapıldı. Haber7'de yer alan habere göre ancak vatandaşlar hala fiyatlardan şikayetçi. Şimdi ise sigortacıları rahatlatabilecek bir uygulama daha yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Torba tasarıyla, eşdeğer parça kullanımı tekrar gündeme geldi. Buna göre araçlar kaza yaptığında, orijinal parçalar yerine belgeli eşdeğer parçaların kullanılması resmi hale gelebilir.

BAROLAR BİRLİĞİ İPTAL ETTİRMİŞTİ

Aslında eşdeğer parça kullanımı daha önce serbest bırakılmıştı. Ancak Türkiye Barolar Birliği,  “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” düzenlemesine dava açmıştı. Danıştay da bunun üzerine, kasım ayında aldığı bir kararla, sigorta şirketleri tarafından karşılanan hasar onarımlarında çıkma ve sökme parçaların kullanılmasını serbest bırakan maddenin yürütmesini durdurdu.

YERLİ SANAYİYE KATKI SAĞLAYABİLİR

Yeni torba tasarının düzenleme gerekçesinde ise “Bu husus sigortacılık ilkelerinin bir gereği olduğu kadar rekabetçiliğin de bir şartıdır. Bu uygulama ile bu parçaların üretimini yapan yerli sanayimize de katkı sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede, parça tedarikinde belgelenmiş olmak kaydıyla, parçaların kullanılmasını teminen madde hazırlanmıştır” denildi.

VATANDAŞI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan sigorta şirketlerinin eşdeğer parça kullanması araç sahipleri için de önemli bir husus. Zira hasar gören orjinalken, yerine takılan parça yan sanayi ürünü olacak. Bu durum da, belgeli olsa bile eşdeğer parçanın ömrünü ve işini orjinal parça kadar iyi yapıp yapamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Üstelik bu düzenlemenin ardından sigorta şirketlerinin indirime gideceğine dair kesin bir durum yok. Daha önce de kaza sonrası tazminatı kusur oranında araç sahibine yükleyen düzenleme yapılmıştı. Şirketlerin üzerinden riski alan bu düzenlemeye rağmen fiyatlar hala yüksek seyrediyor.

Bu haber toplam 749 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir’e 450 kişilik özel güvenlik ihalesi25 Aralık 2016 Pazar 20:48
  • Büyükşehir 350 otomobil kiralıyor25 Aralık 2016 Pazar 15:00
  • Büyükşehir’den kiralık iki iş yeri 24 Aralık 2016 Cumartesi 21:41
  • Ekolojik Pazara görkemli açılış24 Aralık 2016 Cumartesi 15:36
  • My Hill-4 projesi tanıtıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 14:37
  • Kartepe Belediyesi’nden 2017 yılı tatil ruhsatı hatırlatması24 Aralık 2016 Cumartesi 14:18
  • Kandıra’ya yeni yatırımlar24 Aralık 2016 Cumartesi 12:59
  • Kocaeli'de girişimciler ilk belgelerini aldı24 Aralık 2016 Cumartesi 10:47
  • Konut satışında tarihi rekor gelecek23 Aralık 2016 Cuma 18:25
  • Dolar güne yatay başladı23 Aralık 2016 Cuma 09:00
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıkıntılı günlerden geçeceğiz
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti