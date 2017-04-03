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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

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Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Otogaz fiyatlarında gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazın pompa satış fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

İndirim sonrasında Kocaeli'de ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye gerileyecek. Benzin ve motorinin pompa satış fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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