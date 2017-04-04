Araç sahiplerine iyi haber! Bu hafta açıklanıyor

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar bu hafta açıklanıyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, gelecek yeni sistemde araba ile birlikte şoförün de sigortalanacağını söyledi.

Zorunlu trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmesiyle poliçe fiyatlarında yaşanan yüzde 200'lere varan artışlar, tavan fiyat ile frenlenecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu hafta içinde tavan fiyatın açıklanacağını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, "Trafik sigortasında primleri artıran faktörleri ortadan kaldıracağız. Hazine sürücünün sigortalandığı İngiltere sistemi üzerinde çalışıyor" dedi. Trafik sigortasının zorunlu bir sigorta olduğunu vurgulayan Şimşek, "Arabadan çok şoförün sigortalanması lazım. arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre 'al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, çalışıyorlar. İngiltere'deki sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil, sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu, primleri aşağı çeker" şeklinde konuştu.

Şimşek, 2014 yılında 15 milyon 91 bin 331, 2015'te ise 15 milyon 967 bin 643 aracın Zorunlu Trafik Sigortasının yaptırıldığını belirtti. Sigorta şirketleri tarafından 2014 yıl sonu itibariyle 4 milyar 893 milyon 135 bin, 2015 yıl sonu itibariyle de 6 milyar 149 milyon 197 bin liralık prim üretimi yapıldığını bildiren Şimşek, 2016'da 16 milyon 183 bin 66 araç için zorunlu trafik sigortası yaptırılırken, sigorta şirketleri tarafından 12 milyar 200 milyon 557 bin liralık prim üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Takvim'in haberine göre, Şimşek'in verdiği rakamlar, 2016 yılında zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sayısında 200 binlik bir artış olmasına rağmen, elde edilen prim miktarında iki katı artış sağlandığını gösterdi. Bu artış ise zorunlu trafik sigortası primlerindeki yükselişten kaynaklandı. Şimşek, sigorta şirketlerinin 2014- 2016 döneminde 12 milyar 286 milyon 712 bin 793 lira tazminat ödediğini belirtti.