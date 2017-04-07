Araç sahiplerine kötü haber! Yarından itibaren...

PÜİS yaptığı açıklamaya göre motorinde grubunda 8 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere 9 kuruş zam bekleniyor. Motorine 4 Nisan'da da zam yapılmıştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre motorinde grubunda 8 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere 9 kuruş zam bekleniyor.

5 Nisan'da benzin grubunun pompa fiyatlarında 12 kuruş, motorin grubunda ise 8 kuruş zam yapılmıştı. Bir önceki gün ise otogaza 25 kuruş indirim uygulanmıştı.

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 08 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise değişiklik beklenmemektedir."

Kocaeli'de ortalama 4,51 liradan satılan motorinin litresi 4,60 TL'ye çıkacak.