Araç sahiplerine kötü haber: Zam geldi

Benzine zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere fiyatlar 9 kuruş zamlanacak.

Zam sonrasında benzinin litresi Kocaeli'de 5,27 liradan 5,36 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.