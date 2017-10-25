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Araç sahiplerine kötü haber: Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber: Zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

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Benzine zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere fiyatlar 9 kuruş zamlanacak.

Zam sonrasında benzinin litresi Kocaeli'de 5,27 liradan 5,36 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.

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