Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli

PÜİS'in yaptığı açıklamaya göre benzin fiyatlarında bu geceden itibaren 9 kuruş indirim beklenirken, motorin grubunda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı öngörülüyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yapmış olduğu açıklamaya göre benzin fiyatlarında bu geceden itibaren 9 kuruş indirim geliyor. PÜİS'İN AÇIKLAMASI;

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 14-15 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."

Bu haber toplam 1531 defa okunmuştur