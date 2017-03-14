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Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli

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Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren geçerli
PÜİS'in yaptığı açıklamaya göre benzin fiyatlarında bu geceden itibaren 9 kuruş indirim beklenirken, motorin grubunda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı öngörülüyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yapmış olduğu açıklamaya göre benzin fiyatlarında bu geceden itibaren 9 kuruş indirim geliyor. 

PÜİS'İN AÇIKLAMASI;
"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 14-15 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."

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