Araç su kanalına uçtu

İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur suyu kanalına uçan araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; sabah saat 08.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında İzmit’ten Başiskele istikametine giden Orhan Yayla idaresindeki 41 R 2495 plakalı araç, belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıkarak yağmur suyu kanalına uçtu. Olayı gören yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı araç sürücüsü Orhan Yayla’yı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı. Araç ise olay yerine gelen kurtarıcı ile otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

