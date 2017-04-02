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Aracı: “Kırımlılara çamur atıyorlar”

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Aracı: “Kırımlılara çamur atıyorlar”
Kırım Tatarları’nın geleneksel kahvaltı programında konuşan Federasyon Başkanı İbrahim Vefa Aracı, Takvim gazetesinde çıkan “Gizli Kod:Kırım” başlıklı köşe yazısına ateş püskürdü.

Yazıda Adil Öksüz gibi FETÖ’nün ele başlarının Kırımlı olduğu yazmasına sinirlenen Aracı, “Kırımlılara çamur atma kampanyası düzenlendiğini görüyoruz” dedi.

Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel kahvaltı programını bugün dernek binasında gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği programda Kırım kültürüne özgü yemekler servis edildi. Programda ayrıca Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Kırım Tatarları Federasyonu Başkanı İbrahim Vefa Aracı, Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı, dernek yönetimi ve üyeleri katıldı. Birlik ve beraberlik kahvaltısının ardından konuşma yapan Başkan Zümran Aracı, “Her ay birbirimizi görmek için yaptığımız rutin kahvaltı programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir araya geldiğimiz zaman sorunlarımızı konuşuyoruz. Bundan sonra devamı da gelecek” diye konuştu.

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REFERANDUM KONUŞACAĞIZ
Kırım Tatarları Federasyonu Başkanı İbrahim Vefa Aracı, kahvaltıda önümüzde hafta içerisinde gerçekleşecek referandum süreci hakkında üyelerle bir konuşma yapacaklarını söyledi.  Aracı,“Herhangi bir evet veya hayır ile ilgili olmayacak. Derneğimizde her fikirden insan olduğu için sohbet havası içinde geçecek” dedi. Aracı, geçen hafta Takvim Gazetesi’nde yayınlanan bir köşe yazısında FETÖ terör örgütünün yaptığı darbe girişimini “Gizli Kod: Kırım” başlığı altında ele alarak bütün FETÖ ekibinin hepsinin Kırımlı olduğunu iddia etmesine yanıt verdi. 

ADİL ÖKSÜZ’Ü HİÇ GÖRMEDİM

Aracı şunları söyledi:

“Kemal Kılıçdaroğlu’da Kırımlı diye yazmış. Enteresan bir yazı. Demek ki Kırımlı olan herkesi hain yerine koyuyorlar. Böyle bir gazetecinin yazısından dolayı bugün referandumla birlikte üyelerimizle bunu konuşacağız. Böyle bir gazeteci nasıl Türkiye’de yazı yazabilir. Buna çok şaşırdım. FETÖ ve çetesinin üst düzey yöneticilerinin Kırımlıymış. Senelerden beri Kırım’a gider gelirim. Kırımla ilgili aşağı yukarı çalışmalarda bulunmuş bir insanım. Köşe yazısında ismi geçen Adil Öksüz ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi insanların Kırım ile yakından uzaktan alakası yoktur. Ama nedense bu insanları bile Kırımlı yapmışlar. Adil Öksüz’ü hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. Kırımlılara çamur atma kampanyası düzenlendiğini görüyoruz”

Çiğdem ARMAĞAN

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