Araçta havasız kalan hayvanlar böyle kurtarıldı

Darıca'da hafif ticari araçta sıcaktan bunalan köpeğin çırpınışlarını ve kedi taşıma çantalarında bulunan kedileri gören vatandaşlar, duyarsız kalamadı.

Vatandaşlar aracın kapısını açarak hortumla su tutarak köpeğin rahatlamasını sağlarken, 2 kediden birinin telef olduğu görüldü. Araçta hayvanları ölüme terk eden kişinin veteriner olduğu öğrenilince vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Pelin Caddesi'nde meydana geldi. Caddede, 34 YB 1508 plakalı hafif ticari araçta bulunan köpeğin çırpındığını gören vatandaşlar itfaiyeyi ve polisi aradı. Sıcaktan bunalan, içeride havasız kalan köpek bir süre sonra bitkin düştü. Aracın içerisinde kedi taşıma çantalarının içerisinde de kediler görülürken, vatandaşlar duyarsız kalamadı. Bir vatandaş aracın camının kırılmasını, masrafını kendisinin ödeyeceğini söyledi.

Bu sırada kapının arasında uzatılan tel ile kapı açıldı. Kapının açılmasının ardından kedi taşıma çantasının içerisindeki kedi dışarı çıkarıldı. Aracın içerisinde bitkin düşen köpeğe hortumla su tutuldu. Köpek su içerek rahatladı. Diğer taşıma çantasının içerisindeki kedinin ise telef olduğu görüldü. Bu sırada aracın sahibi A.K. olay yerine gelirken, toplananlardan biri, "Öldürmüşsün hayvanları" dedi. A.K.'nin veteriner olduğunu öğrenen bir kişi ise, "Sen nasıl bir veterinersin" diyerek tepki gösterdi. A.K. tepkiler üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.