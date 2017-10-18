Arakan katliamı fotoğraf karelerinde

İzmit Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kocaeli Şubesi işbirliğinde açılan sergi 21 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak. Müslümanların gördükleri zulmün fotoğraflarla anlatıldığı serginin açılışına İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İHH Marmara Bölge Başkanı Ruhi Ademoğlu, İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Canan Soylu, eski İl Genel Meclisi Başkanı Fehim Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnsani Yardım Vakfı üyeleri tarafından Arakan'da çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında konuşan Başkan Vekili İbrahim Bulut, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Arakan'da da Müslümanlara büyük zulüm yapılmaktadır. İHH, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Arakan'da da bütün insanlığın dikkatini yaşanan zulme çekmek için güzel çalışmalar içinde bulunuyor. İzmit Belediyesi olarak da halkın Arakan'daki Müslümanlar konusunda bilinçlenmesine dikkat çekip yardım sağlamalarına destek olmak istedik. Yaşanan insanlık dışı zulme herkesin karşı koyması gerekiyor. Zulümlere ve zalimlere baş kaldırmak iyi insanların görevidir. Vatandaşlarımızı bu sergiyi görmeye ve duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan İHH Marmara Bölge Başkanı Ruhi Ademoğlu, "Arakan'da uzun yıllardan beri devam eden sessiz bir zulüm var. Özellikle son dönemlerde oradaki Arakanlı Müslümanlar büyük bir yokluk yaşıyor ve katlediliyor. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve İzmit Belediyesi tüm çalışmalarımızda yanımızda oldu ve şimdi de bu anlamlı çalışmamızda desteklerini esirgemediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradaki sergimizle orada yaşanan felaketler vatandaşlarımıza anlatmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.