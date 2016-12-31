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Arama listesindeki otomobil polis ekiplerini alarma geçirdi

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Arama listesindeki otomobil polis ekiplerini alarma geçirdi
İzmit'te polisin arama listesinde bulunan plaka, MOBESE'ye yakalanınca ekipleri harekete geçirdi. Ekipler, otomobili detaylı incelemek için emniyete götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler arama listesinde bulunan 06 TUD 43 plakalı otomobili İzmit ilçesine bağlı Turan Güneş Caddesinde seyir halindeyken durdurdu. Araç çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, ilk olarak Terörle Mücadele ve çeşitli birimlerden destek talep etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen destek birimler, arama listesinde bulunan otomobil içerisinde incelemelerde bulundu. 
Araç içerisinde yapılan aramada olumsuz bir duruma rastlanmazken polis ekipleri, otomobili detaylı incelemek üzere emniyet otoparkına götürdü.

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