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Aranan müzik ve spor öğretmenleri bulundu 

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Aranan müzik ve spor öğretmenleri bulundu 
Milli Eğitim İl Müdürlüğü, ders yılı başından bu yana Kartepe’deki Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi için beden eğitimi öğretmeni,  Güzel Sanatlar Lisesi için de müzik öğretmeni arıyordu.

İki kez adayların başvurması istendi. Yeterli sayıda başvuru gelmeyince, öğretmen ataması yapılamamıştı. Sonunda, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin atamaları yapıldı. 

Göreve çağrılan müzik öğretmenleri şunlar: Adnan Albayrak, Sevcan Tepe Özdemir, Akın Keçeci,  Caner Şahin, Çağdaş Abuz, Armağan Tevfik Cansu, Gülşah Gökçen. Beden eğitimi öğretmeni olarak da Ersin Gülay ve Özgür Mahmutoğlu’nun atamaları yapıldı. 
 

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