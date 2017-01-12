Aranan müzik ve spor öğretmenleri bulundu 

İki kez adayların başvurması istendi. Yeterli sayıda başvuru gelmeyince, öğretmen ataması yapılamamıştı. Sonunda, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin atamaları yapıldı.
Göreve çağrılan müzik öğretmenleri şunlar: Adnan Albayrak, Sevcan Tepe Özdemir, Akın Keçeci, Caner Şahin, Çağdaş Abuz, Armağan Tevfik Cansu, Gülşah Gökçen. Beden eğitimi öğretmeni olarak da Ersin Gülay ve Özgür Mahmutoğlu’nun atamaları yapıldı.
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