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Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı

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Aranan şahıs cezaevi ziyaretinde yakalandı
Darıca'da bir eve hırsızlık için giren ve kendisini fark eden üst komşuyu yaralayıp kaçan şüpheli, Kandıra Cezaevi'nde yatmakta olan bir yakınını ziyaret ettiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Kafkas Sokak üzerinde meydana gelen hırsızlık olayında S.K.(37) isimli şahıs hırsızlık amacıyla bir eve girdi. O esnada evden gelen sesleri duyan Adem K. (32) isimli komşu sesin geldiği alt daireye doğru yönelince hırsız S.K. ile burun buruna geldi. Akabinde şüpheli şahıs, komşu Adem K.’ya 2 el ateş etti. Adem K. isimli şahıs göğsünden yaralanırken S.K. olay yerinden aracıyla uzaklaşarak kayıplara karıştı. 

8 AYRI SUÇU VAR
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli  Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri Şüpheli S.K.’nın evden çıkışı sonrasında kullandığı otomobili yaklaşık 10 saatlik MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edip, arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarını kesintisiz sürdüren ekipler şüpheli S.K.’nın Kandıra Yarı Açık Ceza Evi’nde yatmakta olan bir yakınını ziyaret edeceği bilgisine ulaştı. Acemi şüpheli şahıs yakını ziyaret ettiği anda emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan 8 ayrı suçtan aranan şahsın üzerinden bir de sahte ehliyet çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.K. isimli şahıs Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Çiğdem ARMAĞAN

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