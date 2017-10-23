Aranan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada, Fethiye caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen S.A. isimli bir şahısta 1 adet ruhsatsız silah ve 30 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca Yeşilova Mahallesinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen G.S. isimli şahsın hakkında yakalama emri olduğu öğrenildi. Her iki şahısta gerekli işlemler yapılmak için polis merkezine götürüldü.

Kerim YAVUZ