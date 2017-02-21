Arap iş adamı Kocaeli'deki yatırımlarını anlattı

Arap iş adamı Muhammet Abdülhamit El Kattan ile Türkiye'deki yatırım ortağı Burçin Şahin, yapmayı planladıkları yatırımları görüşmek üzere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile bir araya geldi.

Kocaeli'de turizm ve gayrimenkul alanında maliyeti 70 milyon doları aşan önemli yatırımları bulunan Suudi iş adamı Muhammet Abdülhamit El Kattan ve yatırım ortağı Burçin Şahin, başta Suudi Arabistan, Katar ve Fas’lı yatırımcı grubuyla Türkiye'ye önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Türkiye sevdası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvencesi sebebiyle yatırımlarına özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha da ağırlık veren iş adamı El Kattan, yapmayı planladığı yatırımlarla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile bir araya geldi. Ekonomi Bakanı Zeybekçi tarafından özel olarak konuk edilen iş adamı El Kattan ve yatırım ortağı Burçin Şahin, Bakan Zeybekçi’den Türkiye Cumhuriyeti’nin teşvikli sektörleri ve projeleriyle ilgili de bilgiler aldı.

5 yıldır Türkiye’de ticari faaliyetler yürüttüklerini, Kocaeli’de özellikle turizm ve inşaat alanlarında yatırımlar yaptıklarını vurgulayan İş adamı El Kattan, Türkiye ile sadece ticari değil gönül bağlarının da olduğunu vurguladı. Türkiye sevdasından dolayı oğluna Türkiye anlamına gelen ‘Turki’ ismini verdiğini ifade eden El Kattan, “İzmit’te yaklaşık 70 milyon dolarlık yatırımla ofisler ve konutlar inşa ettik. Yaptığımız işler sadece al-sat değil. Özellikle yarım kalan,atıl olan yatırımlara değer katarak, yenileyerek yeniden canlandırıyoruz. Bizim Türkiye’de daha da çok yapmak istediğimiz iş var. Hatta Türkiye’de son yatırımımızı 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yaptık. Çünkü Türkiye’ye ve bu ülkenin istikrarına çok inanıyoruz. Türkiye’ye çok güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizle ilgili çağrısından sonra milyonlarca dolar paramızı bozdurup TL’ye çevirdik. Kar yada zarar etmeyi düşünmeden yaptık biz bunu. Çünkü biz Türkiye’yi çok seviyoruz. Oğlumun adını Turki koydum. Biz, güzel yüzlü çocuklara Turki ismini veririz” dedi.

“Türkiye’ye yatırım yapın. Asla zarar etmezsiniz”

El Kattan başta olmak üzere özellikle Müslüman coğrafyasına, “Türkiye’ye yatırım yapın. Asla zarar etmezsiniz” tavsiyesinde bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ‘kardeş’ yatırımlara daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bakan Zeybekçi, “Avrupa dahil bu coğrafyaya baktığımızda geleceği olan, yatırımcıya kazandıracak olan tek ülke Türkiye’dir. Geleceğin en heyecan veren ve en karlı ülkesi Türkiye. Biz son 15 yıl içinde her şeyi 3’e katladık. Önümüzdeki 15 yıl içinde bir daha katlayacağız. Ama Avrupa’da bu böyle olmayacak. Onlar önümüzdeki 20 yıl boyunca yaşlanmaya devam edecek. Eksi faiz, enflasyon 0 seviyesinde ama tüketim artmıyor. Çünkü tüketecek adamı yok. Avrupa Euro’yu bilerek aşağıda, değersiz tutuyor. İhracatı artsın diye. Finans politikalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yapamazlar” diye konuştu.

"Petrokimya sektöründe 28 milyar dolar civarında cari açığımız var. Bunu kapatmak için çalışıyoruz"

Arap işadamı El Kattan ve Türk ortağı Burçin Şahin'e özellikle; enerji teknolojileri, savunma teknolojileri, petrokimya, ilaç ve sağlık teknolojileri alanlarında yatırım yapmalarını öneren Bakan Zeybekçi, bu alanlarda yatırımcının önünü açmak için kurulan Yatırım Bazlı Teşvik Sistemi’yle de yatırımcılara çok özel imkanlar tanıdıklarını ifade etti. Bakan Zeybekçi, “Türkiye’nin 12 yılda elektrik tüketimi bir kattan fazla, yani yüzde 110 arttı. 78 bin KiloWatt’a yükseldi. Önümüzdeki 10 yılda bu rakamın 2 katına çıkacağını öngörüyoruz. Sadece enerji alanında 250 milyar dolar civarında yatırım gerçekleşti. Bunun 60 milyar doları yenilenebilir enerji alanında oldu. Sizlere önerebileceğim alanlar ilk önce tabiî ki enerji dağıtım ve enerji üretim sektörleri. Petrokimya sektöründe 28 milyar dolar civarında cari açığımız var. Bunu kapatmak için çalışıyoruz. Bizim en büyük ortaklık yapabileceğimiz alan petrokimya ve bu alanda da başta Suudi Arabistan olmak üzere Müslüman kardeşlerimiz geliyor” şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekçi, Türkiye’nin tüm kurumlarının yatırım ve yatırımcı dostu politikalar izlediğini vurgulayarak, Ekonomi Bakanlığı’nın da kendilerinin yanında olduğunu ifade etti. Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarının yabancı yatırımcıya yardımcı olmak üzere titizlikle çalıştığını ifade eden Bakan Zeybekçi, “Türkiye ilginize ve sevginize teşekkür ediyorum. Kardeş yatırımcılarımıza çok güveniyoruz. Sizlerden ülkemize büyük yatırımlar bekliyoruz” dedi.

Ziyarette El Kattan'ın yatırım ortağı Burçin Şahin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeleri ve halen devam etmekte olan yatırımların sunumunu yaptı.

Yahyakaptan'daki araziyi Rekan aldı



