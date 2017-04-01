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Arapça anlattılar, ödülleri kaptılar

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Arapça anlattılar, ödülleri kaptılar
İmam Hatip Ortaokulları arasında bu yıl 8’incisi gerçekleşen Arapça Hikâye Canlandırma, Şarkı ve Şiir Yarışması’nın il finali, Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu Salonu’nda yapıldı.

İlimizdeki 48 İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36’sının temsilcilerinin katıldığı yarışmanın finalini AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, KOÜ Öğretim Üyesi Salih Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Nuh Çimento Ortaokulu Müdürü Muhammet Kamil Kavak, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler de takip etti. Yarışmada birinci olan öğrencilere yarım altın, ikinci olan öğrencilere çeyrek altın, üçüncü olan öğrencilere gram altın hediye edildi. İl birincileri, ilimizi bölge finalinde temsil edecek. Coşkunun oldukça yüksek olduğu yarışmada öğrenciler aylardır çalıştıkları yarışmada Arapça şiir, şarkı ve canlandırmaları ustalıkla sergilediler. Jürinin dönem dönem zorlandığı yarışma sonucunda bazı okullara ödüller ikişer ikişer gitti.

DERECEYE GİREN OKULLAR  

Hikâye canlandırmada ilk sırayı Körfez İmam Hatip Ortaokulu aldı. Şarkı Yarışması’nda ilk sıra 1.Bölge için Darıca Tevfik İleri İHO, 2.Bölge için Kandıra İHO, Şiir Yarışması’nda birincilik 1.Bölge için Evliya Çelebi İHO, 2.Bölge için Derince Hamit Özdağ İHO’nun oldu. Yarışmanın teknik sonuçları şöyle:

Hikaye canlandırma: 1-) Körfez İmam Hatip Ortaokulu, 2-) Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 3-) Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu,

Şarkı Yarışması: (1.Bölge) 1-) Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, 2-) Evliya Çelebi İHO, 3-  Gebze Muzaffer Altıntaş İHO, (2.Bölge) 1-) Kandıra İHO, 2-) Körfez İHO, 3-) Derince Hamit Özdağ İHO,

Şiir Yarışması: (1.Bölge) 1-) Evliya Çelebi İHO, 2-) Körfez Hereke İHO, 3-) Darıca Şehit Hasan Kaya Ortaokulu, (2.Bölge)  1-) Derince Hamit Özdağ İHO, 2-) İzmit Necip Fazıl İHO, 3-) Çayırova İHO.

Şennur YILDIZ

 

 

 

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