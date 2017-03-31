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Arapça okudular, ödülleri kaptılar

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Arapça okudular, ödülleri kaptılar
İmam Hatip Ortaokulları arası Arapça şiir, şarkı ve hikaye canlandırma yarışması yapıldı.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Arapça şiir, şarkı ve hikaye canlandırma yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dağıtıldı.Törene Kocaeli AKP Milletvekili Zeki Aygün, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, KOÜ Öğretim Üyesi Salih Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş,  İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Nuh Çimento Ortaokulu Müdürü Muhammet Kamil Kavak, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Coşkunun oldukça yüksek olduğu yarışmada Arapça şiir, şarkı ve hikaye canlandırmaları ustalıkla sergilediler. Jürinin zorlandığı yarışma sonucunda bazı okullara ödüller ikişer ikişer gitti.

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36 OKUL KATILDI

Bu yıl İzmit'te Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğindeki yarışmanın seçmeleri Mart ayında belirlenmişti. 48 İHO’ndan yarışmaya 36 İHO’nun il finaline katıldı.  Yarışmada birinci olan okullar Mayıs ayında Arapça şiir, şarkı ve hikaye canlandırma dalında 'Türkiye Bölge Finali'ne katılacak. Yarışmada birinci olan öğrencilere yarım altın, ikinci olan öğrencilere çeyrek altın, üçüncü olan öğrencilere gram altın hediye edildi.

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DERECEYE GİREN OKULLAR   

Hikâye Canlandırma: 1. Körfez İmam Hatip Ortaokulu, 2. Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, 3. Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu. 

Birinci Bölge Şarkı YarışmasI: 1. Darıca Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 2. Evliya Çelebi İHO, 3.Gebze Muzaffer Altıntaş  İHO, 2. Bölge Şiir yarışmasında 1. Evliya Çelebi İHO, 2. Körfez Hereke İHO, 3. Darıca Şehit Hasan Kaya Ortaokulu.

İkinci Bölge Şarkı Yarışması: 1. Kandıra İHO, 2. Körfez İHO, 3. Derince Hamit Özdağ İHO.

İkinci Bölge Şiir Yarışması:1. Derince Hamit Özdağ İHO, 2. İzmit Necip Fazıl İHO, 3. Çayırova İHO.

Şennur YILDIZ

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