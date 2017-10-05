Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi hızla yükseliyor

Spor salonu, nikah salonu, kafeterya, kütüphane, ofisler, etüt odaları, derslikler, oyun odası, belediye hizmet birimleri ve bilgisayar laboratuvarını yer alacağı bilim merkezinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda temeli dualarla atılan Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde inşaatı hızla yükseliyor. Arapçeşme Mahallesi sakinlerine 4 bin 893 metrekare alan üzerinde hizmet verecek olan bilim sanat merkezinde betonarme çalışmaları tamamlandı.

Duvar örme işlemlerine devam edilen Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde elektrik ve mekanik çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bölgeye sosyal ve eğitim alanında büyük katkıda bulunacak bilim sanat merkezinin hızla tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.