Arapçeşme Bilim Sanat’ın temeli dualarla atıldı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda proje hazırlıkları tamamlanan Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle ve dualarla atıldı.

Gebze Belediyesi tarafından Arapçeşme Mahallesi’ne kazandırılacak olan Bilim Sanat Merkezi’nin temeli dualarla atıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana yapmış olduğumuz hizmet kervanına bir yenisini daha ekliyoruz, Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002’de başlatmış olduğu hizmetler, onların da desteği ile bakanlarımızın, Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Vekillerimizin verdiği destekler ile Gebze’mizi değiştiriyoruz. Allah’a şükürler olsun ki eskiden zorunlu olarak yaşadığımız kentimiz, artık yaşamaktan mutluluk duyduğumuz bir kent haline geldi. Kent bilinci oluştukça her şeyin değiştiğini görüyoruz. Birlik ve beraberliğimizin arttığını görüyoruz. Yaptığımız bu mekanlar ile birbirini tanımayan Gebzelileri bir araya getiriyoruz. Bugün burada Bilim Sanat Merkezi’mizin temelini atıyoruz. İlk temelimizi İstasyon’da atmıştık, yetmedi Beylikbağı Parkı içerisinde bir Bilim Sanat Merkezi yaptık. Bir üçüncüsünün de temellerini de bugün burada atıyoruz” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Köşker, “Bilim Sanat Merkezi’mizde düğün salonu olacak ve mahalle sakinleri nişanlarını düğünlerini yapmak için kent meydanına gitmek zorunda kalmayacak. Oldukça modern bir mekanda düğünlerinizi yapabileceksiniz. Yine bu mekanda GESMEK kurslarımız olacak. Buraya hanımlar gelecek hem meslek öğrenecek hem de bir arada kaynaşma fırsatı bulacaklar. Yine hanımlarımız için spor yapabilecekleri salonları olacak. Hanımların sporlarını rahat bir şekilde yapabilmeleri çocuklarını bırakabilecekleri bir kreş olacak. Yine burada sosyologlarımız, psikologlarımız, diyetisyenlerimiz sizlerin hizmetinde olacak. Buradaki Bilgi Evinde çocuklarımız öğretmenlerimizden okul dışında ekstra eğitim alma imkanı bulacak” diye konuştu.

Toplam 4 bin 953 metre kare üzerine inşa edilecek olan Arapçeşme Bilgi Evi’nde Spor salonu, nikah salonu, kafeterya, kütüphane, bay ve bayan mescid, ofisler, belediye hizmet birimi, etüt odası ve derslikler, oyun odası ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor. Mahallenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilen yatırımın temeli dualarla Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, protokol üyelerinin ve mahalle sakinlerinin katılımıyla atıldı.