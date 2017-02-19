Arapşespor Süper Lig’de

1.Küme’de Sedaş TEK Spor ve Diliskelesispor’dan sonra Süper Lige direk çıkan son takım Arapçeşmespor oldu.

1.Küme A Grubu’nda sezon başından beri zirvede yer alan Gebze Temsilcisi, dün Arslanbey Stadı’ndaki maçta Suadiyespor’u 1-0 yendi, bitime 1 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

BAŞİSKELE BELEDİYE PLAY-OFF’TA

1.Küme A Grubu’nda 20’inci hafta zirveyi yakından ilgilendiren maçlar sahne oldu. Ligin ilk 4 sırasında yer alan takımlar birbirleri ile oynadı. Lider Arapçeşmespor, deplasmanda Suadiyespor’u 1-0 yenip, şampiyonluğunu garantiledi. Arapçeşmespor’un yenilmesi halinde şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen Başiskele Belediyespor da, Play-Off yarışı yapan Hisareyn ile karşılaştı. Başiskele, rakibini 4-3 yendi, Play-Off’a yükseldi. Bu grupta Play-Off’a çıkacak son takım ya Suadiye, ya da Hisareynspor olacak.

KÖRFEZSPOR VE YENİŞEHİR DÜŞTÜ

1.Küme A Grubu’nda sadece şampiyonluk ve Play-Off yarışında değil, küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda var. Düşme potasında bulunan Körfezspor’un bay olduğu 20’inci haftada bu korkuyu yakından hisseden Yenişehirspor, Gebze deplasmanında grubun rahat takımlarından Serhatspor’a konuk oldu. Yenişehirspor rakibine 2-1 yenildi, düşme hattında bulunan Beşköy GB’de, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Yuvam İzmitspor’u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçlarda sonra Körfezspor ile Yenişehir, Süper Lig’den sonra 1.Küme’ye de veda ettiler.