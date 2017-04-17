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Araştırma görevlisi intihar etti

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Araştırma görevlisi intihar etti
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Bölümü'nde görev yapan  genç araştırma görevlisi  Mehmet Kıvanç Çelik, Kandıra Beylerbeyi’nde intihar etti.

Çelik’in cansız bedenine ulaşan emniyet güçleri  olay yerinde inceleme başlattı.Mehmet Kıvanç Çelik'in, cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri sabah saatlerinde durumu Kocaeli Üniversitesi'ne bildirdi.

Çiğdem ARMAĞAN

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