Araştırma görevlisi intihar etti

Çelik’in cansız bedenine ulaşan emniyet güçleri olay yerinde inceleme başlattı.Mehmet Kıvanç Çelik'in, cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri sabah saatlerinde durumu Kocaeli Üniversitesi'ne bildirdi.
Çiğdem ARMAĞAN
Çelik’in cansız bedenine ulaşan emniyet güçleri olay yerinde inceleme başlattı.Mehmet Kıvanç Çelik'in, cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri sabah saatlerinde durumu Kocaeli Üniversitesi'ne bildirdi.
Çiğdem ARMAĞAN
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