Ardahanlılar’dan kazlı, kaşarlı, halaylı kutlama

Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği, Ardahan’ın kurtuluşunun 96. Yılını halay çekerek kutladı.

Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği, Ardahan’ın kurtuluşunun 96. Yılı sebebiyle dün Tanyıldız Düğün Salonu’nda birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi düzenledi. Dernek Başkanı Seyfidar Çoban’ın ev sahipliğini yaptığı geceye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Baro Başkanı Sertif Gökçe, dernek yönetimi ve dernek üyeleri katılım sağladı.

YÖRESEL KAŞAR SATILDI

Gecede Kafkas halk oyunu ekibinin müthiş gösterisi büyük beğeni topladı. Gecede Ardahan ve Kars yöresine has eski kaşar kilosu 20 TL’den satıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşma yapan Başkan Seyfidar Çoban, “Ardahan’ın kurtuluşunun 96. Yılı. Sadece kurutuluş gecesi etkinliği yapmamalıyız. Gelenek ve göreneklerimiz de yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından geceye katılan Ardahanlılar bol bol halay çekti.

Çiğdem ARMAĞAN