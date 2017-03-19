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Arı kovanlarının arasında 350 kilo esrar böyle ele geçirildi

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Arı kovanlarının arasında 350 kilo esrar böyle ele geçirildi
Kocaeli'de arı kovanlarının arasına gizlenmiş 350 kilo esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği 'Pascal', uyuşturucuyu anında bulurken, uyuşturucuyu taşıyan baba ve oğlu gözaltına alındı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Diyarbakır’dan İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği istihbaratını aldı. 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu yüklü kamyonet dün yola çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotim dedektifleri ise kamyoneti adım adım takibe aldı. TEM otoyolu Kocaeli kesiminde ekipler operasyona start verdi. Alınan tedbir ve önlemlerin ardından, kamyonet durduruldu. Kamyonetin sürücüsü M.B. ile oğlu D.B. incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Arı kovanları arasına gizlemişler
Polis ekipleri kamyonet kasasında ilk yaptıkları incelemede arı kovanları ile karşılaştı. Uyuşturucu ile Şube Müdürlüğü Narkotim dedektifleri detaylı incelemek üzere aracı Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Narkotik köpeği ‘Pascal’ kamyonetin kasasına yoğun tepki verdi. Bunun üzerine ekipler, kasada bulunan arı kovanlarını boşaltınca, uyuşturucuların bulunduğu çantalar ile karşılaştı. Ekipler kamyonetin yanına çağırdıkları baba ve oğluna uyuşturucuları gösterdi. Baba ve oğlu uyuşturucuların kasadan çıkması üzerine gözaltına alındı.

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Kovanlar tek tek indirildi
Ekipler kasada bulunan kovanları tek tek indirerek kasada detaylı uyuşturucu araması yaptı. Özel olarak poşetlenmiş ve çantalara konulmuş uyuşturucu, bulunduğu yerden çıkartıldı. 350 kilo esrarı, İstanbul’a ulaşmadan yakalayarak büyük bir başarıya imza atan ekipler sevincini birbirleriyle paylaştı.

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Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekiplerinin son günlerde yaptıkları başarılı operasyonlar dikkat çekiyor. Doğu illerini İstanbul’a bağlayan TEM otoyolu Kocaeli geçişinde ekipler adeta kuş uçurtmuyor. Başarılı çalışmalar ile yüklü miktarlarda uyuşturucu, ekipler tarafından gençleri zehirlemeden bertaraf ediliyor. Ekipler özellikle terör örgütü PKK’nın yürüttüğü uyuşturucu sevkiyatlarına da darbe vuruyor.

Kerim YAVUZ

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