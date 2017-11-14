Arılar, işçilere saldırdı!

Edinilen bilgiye göre, bir GSM şirketinin 4 çalışanı, baz istasyonu kurmak için Şehit Taner Güler Sokak’taki 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıya çıkmak için kullanılan girişin kenarındaki yaklaşık 1 metre çapındaki arı yuvasını gören işçilerden Serkan V. ve Yasin K., yuvaya zarar vermeden çatıya çıktı. Çatıda bir süre çalışan iki işçi, bir anda seslerden rahatsız olan arıların saldırısına uğradı. Arıların tamamen etrafını sardığı iki işçi, çıkış için kullanacakları yerde yuva olması nedeniyle çatıda mahsur kaldı.

Bu sırada bina dışında bulunan diğer iki arkadaşından yardım isteyen iki çalışan, arı sokması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kendi çabalarıyla arkadaşlarını kurtaramayan işçiler, önce arıcıları daha sonra ise itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çatısına merdivenli araçla ulaşarak işçileri mahsur kaldıkları yerden indirdi. Elleri arı sokması sonucu yaralanarak şişen işçiler, baz istasyonu çalışmalarını yarım bırakarak kendi çabalarıyla hastaneye giderek tedavi oldular.

Binada oturanlar ve çevredekiler ise arı kovanının kendilerini tedirgin etmesi nedeniyle yetkililerden yardım istedi.