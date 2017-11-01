Arızlı’daki itirazlara Büyükşehir bakacak

İzmit Belediye Encümeni, bugün toplandı ve gündemindeki 17 maddeyi görüştü. Av. Emine Zeybek’in iş yoğunluğu sebebiyle katılamadığı toplantıya AK Parti adına encümen üyesi Erdoğan Çakır başkanlık yaptı.

Kaynarca ve M. Alipaşa Mahallesi’ndeki tapu devri, geçiş hakkı ve EKOPARK işletmecisinden 1450 lira ecrimisil bedeli alınmasına yönelik karar alındı. Çayırköy’de 4380 nolu parsel için tevhid, ifraz kararı uygulandı. Bir süredir Arızlı Kümeeveler Mahallesi sınırları dahilinde devam eden imar uygulamaları kapsamındaki itirazlar yeniden encümene geldi. İzmit Belediye Encümeni, önümüzdeki günlerde yeniden askıya çıkaracağı Arızlı Kümeevlerdeki şuyulandırma ve imar uygulamalarını incelenmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gönderme kararı aldı.

YIKIM VE CEZA UYGULAMALARI

Gündoğdu’da 2, Yenimahalle, Karaabdülbaki’de birer parsel tevhidi, ifraz ve ruhsata bağlama kararları alındı.

Şirintepe mahallesinde Öz Güven İnşaata 3 bin 200 TL para cezası, Arızlı Mahallesi Gültepe şantiyesi yakınındaki Kadir Selvi’ye ait kaçak prefabrik yapı için 8 bin 189 TL para cezası ve yıkım kararı çıktı. Çukurbağ’da Kadir Öztınga ve İbrahim Ethem Akbuğa’ya ait Çınar Erkek Öğrenci Yurduna uygunsuz yangın merdiveni yapımı sebebiyle 820 TL para cezası ve yıkım kararı verildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden talep edilen 100 bin TL. İzmit Belediye Spor Gençlik Kulübü basketbol takımına aktarıldı. Zabıta müdürlüğünün dilenci denetimlerinde ele geçirilen 530 TL’nin kamuya aktarılması için de karar alındı.

Şennur YILDIZ