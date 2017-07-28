Arkadaşını bacaklarından vuran zanlı hakkında karar

Körfez'de aralarında ailevi sorunlardan çıkan tartışmada arkadaşının bacaklarına tabanca ile ateş eden zanlı tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz Pazartesi günü Körfez İlçesi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. 35 yaşındaki S.H. isimli şahıs ile aralarında ailevi meselelerden husumet bulunan T.D. ile Esentepe Mahallesinde konuşmak için gece saat 02.15 sıralarında buluştu. Aralarında tartışma çıkan şahıslardan T.D. üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak 5 el S.D.'nin bacaklarına ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan S.D. tedavi altına alınırken olaydan sonra kaçan T.D. İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İzmit kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.Körfez Adliyesi'ne sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ