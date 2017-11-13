Arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! O zanlı hakkında karar

Olay, sabah saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde aralarında uyuşturucu meselesi yüzünden husumet S.Y. ve D.K.Ç. isimli iki torbacı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.K. Ç. yanında bulunan bıçak ile S.Y.’yi kalbinden bıçaklayarak ağır yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y. Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karamürsel Devlet Hastanesi Acil servisinde yaklaşık 1 saat boyunca yapılan bütün müdahalelere rağmen, kalbine aldığı bıçak darbeleri yüzünden S.Y. kurtarılamadı. Ayrıca S.Y. ve D.K.Ç.’nin aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, bıçaklı yaralama olayını gerçekleştiren D.K.Ç. Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede suç aleti ile birlikte ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Karamürsel Emniyeti’ndeki işlemlerin ardından Kocaeli Aşayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Burada sorgusu tamamlanan şahıs Karamürsel Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.