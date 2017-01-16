Arkasında not bırakıp intihara kalkıştı

İzmit'te 51 yaşındaki Seyid Ahmet Ç. isimli şahıs borçları yüzünden kendini asarak intihara teşebbüs etti.

Olay İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak No:10'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Seyid Ahmet Ç. (51) borçları yüzünden bunalıma girip odasında kendini asmaya kalktı. Bu anda odaya giren kızı M.Ç. babasını ipte görüp bağırmaya başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar eve girip Seyid Ahmet Ç.'yi ipten indirip, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Seyid Ahmet Ç.'yi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyid Ahmet Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR"

Daha sonra evde yapılan aramalarda Seyid Ahmet Ç.'nin bir kağıda yazdığı intihar notunu buldu. Seyid Ahmet Ç. notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını, borçları bulunan birkaç şahsın ismi ile borç miktarlarını yazıp ödenmesini istedi.