Armağan ailesine Mert Bebek geldi 

Bekaert’te çalışan Mete Armağan’ın eşi, Fareo Otomotiv muhasebe elemanı Figen Hanım, Özel Akademi Hastanesi’nde ilk bebeklerini dünyaya getirdi.

Mert adı verilen sevimli erkek bebek, hem Armağan, hem Özcan ailesinin ilk torunu. Mert aynı zamanda gazetemizin çalışkan ve başarılı muhabiri Çiğdem Armağan’ı da “Hala” yaptı. Armağan ailesini kutluyor, Mert’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.



