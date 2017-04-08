Armağan ailesine Mert Bebek geldi 

Mert adı verilen sevimli erkek bebek, hem Armağan, hem Özcan ailesinin ilk torunu. Mert aynı zamanda gazetemizin çalışkan ve başarılı muhabiri Çiğdem Armağan’ı da “Hala” yaptı. Armağan ailesini kutluyor, Mert’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.
Mert adı verilen sevimli erkek bebek, hem Armağan, hem Özcan ailesinin ilk torunu. Mert aynı zamanda gazetemizin çalışkan ve başarılı muhabiri Çiğdem Armağan’ı da “Hala” yaptı. Armağan ailesini kutluyor, Mert’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.
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