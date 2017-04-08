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Armağan ailesine Mert Bebek geldi 

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Armağan ailesine Mert Bebek geldi 
Bekaert’te çalışan Mete Armağan’ın eşi, Fareo Otomotiv muhasebe elemanı Figen Hanım, Özel Akademi Hastanesi’nde ilk bebeklerini dünyaya getirdi.

Mert adı verilen sevimli erkek bebek, hem Armağan, hem Özcan ailesinin ilk torunu. Mert aynı zamanda gazetemizin çalışkan ve başarılı muhabiri Çiğdem Armağan’ı da  “Hala”  yaptı. Armağan ailesini kutluyor, Mert’e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. 

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