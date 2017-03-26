Ars.Organize çarpıldı: 1-2

2.Küme D Grubu’nda şampiyonluğun en iddialı takımları arasında bulunan Arslanbey Organize Sanayispor, saha kapatma cezası yüzünden Yeni Kandıraspor ile Derince Stadı’nda oynadığı maçı 2-1 kaybetti, çok büyük şok yaşattı.

Yeni Kandıraspor 90+4’de bulduğu golle çok önemli bir galibiyet aldı.

KADIKÖYSPOR ZİRVEDE

2.Küme D Grubu’nda ligin ikinci yarısı çok önemli bir maça sahne oldu. 15 puanla ikinci sırada yer alan Kadıköyspor ile 13 puanla üçüncü sırada bulunan Köseköy Ateşspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Kadıköyspor, çok büyük çekişmeye sahne olan maçı 2-1 kazandı, Ars.Organizespor’un puan kaybetmesiyle de liderlik koltuğuna oturdu.

İZMİT FK RÖVANŞI VERMEDİ

D Grubu’nda genç oyuncularla çok iyi futbol oynayan, ancak bunu skora yansıtamayan İzmit FK, Play-Off hattının biraz gerisinde kalmıştı. Bordo-Beyazlı ekip, ligin ilk yarısında 4-2 yendiği Beşyol Zabıtanspor ile oynadığı karşılaşmayı bu kez de 3-2 kazandı, üst sıralar için iddialı konuma geldi. Bu grupta alt sıralarda yer alan Körfez İlçesi Birlikspor ile Selanikspor arasında Esentepe Stadı’nda oynanan maçı da konuk ekip 7-4 kazandı.