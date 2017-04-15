Ars.Organize Sanayispor’a bir darbede İzmit FK’dan:1-0

Bordo-Mavili ekip, önceki akşamda son haftaların flaş takımı İzmit FK’ya 1-0 mağlup oldu.
A.YENİKÖY, ULAŞLISPOR’U YENDİ
F Grubu’na dahil maçta da A.Yeniköyspor ile Ulaşlıspor takımları kozlarını Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda paylaştı. Zirve yarışı yapan A.Yeniköyspor açısında çok daha önem taşıyan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, iddiasını devam ettirdi. Grubun bir diğer iddialı takımı G.Şirinköyspor da, haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi, puanını 24’e yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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