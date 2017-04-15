Ars.Organize Sanayispor’a bir darbede İzmit FK’dan:1-0

2.Küme D Grubu’nda sezona iyi başlayan, şampiyonluğunda en güçlü adayları arasında gösterilen Arslanbey Organize Sanayispor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Kadıköyspor’a kaptırmıştı.

Bordo-Mavili ekip, önceki akşamda son haftaların flaş takımı İzmit FK’ya 1-0 mağlup oldu.

A.YENİKÖY, ULAŞLISPOR’U YENDİ

F Grubu’na dahil maçta da A.Yeniköyspor ile Ulaşlıspor takımları kozlarını Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda paylaştı. Zirve yarışı yapan A.Yeniköyspor açısında çok daha önem taşıyan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, iddiasını devam ettirdi. Grubun bir diğer iddialı takımı G.Şirinköyspor da, haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi, puanını 24’e yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.