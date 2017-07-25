Arsa metrekare değerleri askıda! İtirazın son günü...

2018 yılından itibaren ödenecek emlak vergisine esas olacak ve 4 yıl süreyle uygulanacak arsa metrekare rayiç değerleri listesi, İzmit Belediyesi tarafından bugün nihayet askıya çıkartıldı.

NİSAN’DA BELİRLENMİŞTİ

Emlak vergisine esas olan metrekare rayiç bedelleri, nisan ayında toplanan komisyonlar tarafından belirlenmiş, ama ilimizde nedense askıya çıkartılmamıştı. Yeni düzenleme ile önümüzdeki yıldan itibaren şehrimizin bazı bölgelerinde Emlak Vergisi miktarlarında önemli artışlar olacak.

30 TEMMUZ İTİRAZIN SON GÜNÜ

İzmit Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, arsa değerlerini gösteren tablolar mahalle ve köy muhtarlıklarında, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Vergi Dairesi ve İzmit Belediyesi’nde askıya çıktı. Vergi mükellefi vatandaşlar, bu değerlere itiraz edeceklerse, 30 Temmuz’a kadar dava açmak zorundalar. 30 Temmuz sonrası, itiraz hakkı kalmayacak.

