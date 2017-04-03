Arslanbey Belediye fark attı

2.Küme B Grubu’nun zirvesinde yer alan Arslanbey Belediyespor, 8’inci hafta maçında Eşmespor’u konuk etti.

Sarı-Lacivertli ekip, zayıf rakibi karşısında farka gitti, sahadan 11-0 galip ayrıldı. KYÖD Spor’un bay olduğu haftada Mertspor ile Kirazlıyalıspor da, haftayı galibiyetle tamamladı.

MERTSPOR, SON 10 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

B Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile Play-Off yarışına ortak olan Uzuntarlaspor, grubun iddialı takımlarından Mertspor ile karşılaştı. Maçın hemen başında 1-0 öne geçen Uzuntarlaspor, devreyi de bu skorla tamamladı. Maçın son dakikasında Hakkı ve Ceyhun ile iki gol bulan Mertspor, çok önemli bir galibiyet imza attı. Grupta üst sıralardan kopmak istemeyen Kirazlıyalıspor da, Hereke Stadı’ndaki maçta Şirintepe GB’yi tek golle geçmeyi başardı.

