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Arslanbey Belediyespor Eşmespor’u konuk ediyor

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Arslanbey Belediyespor Eşmespor’u konuk ediyor
2.küme B Grubu’nda zirvede yer alan Arslanbey Belediyespor, 8’inci hafta maçında sahasında grubun son sırasındaki Eşmespor’u ağırlayacak.

Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 13.00'te başlayacak. Sarı-Lacivertli ekibin, rakibi karşısında kolay bir galibiyet alması bekleniyor.

UZUNTARLASPOR-MERTSPOR

B Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile Play-Off yarışına ortak olan Uzuntarlaspor da, günü Mertspor maçı ile geçirecek. Kadrosunda ilimin eski tecrübeli oyuncularını bulunduran Uzuntarlaspor, bir puan gerisinde yer alan Mertspor karşısında kazanıp, Play-Off hattında rahatlamak istiyor. Mertspor ise bu kritik maçta kazanmasın halinde, Play-Off hattında yükselecek. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu grubun diğer maçında da Kirazlıyalıspor ile Şirintepe GB karşılaşacak. Üst sıralardan kopmak istemeyen Kirazlıyalıspor, Hereke Stadı’nda 18.30’da başlayacak maçta galibiyete daha yakın takım olarak gözüküyor.

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