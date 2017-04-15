  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 24 °C

Arslanbey Belediyespor Uzuntarla’ya fark attı:3-0

»
Arslanbey Belediyespor Uzuntarla’ya fark attı:3-0
B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Arslanbey Belediyespor, 9’uncu hafta maçında Uzuntarlaspor ile karşılaştı.

En yakın rakibi KYÖD Spor’un 3 puan önünde bulunan Sarı-Lacivertli ekip, Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı 3-0 gibi farklı skorla kazandı.

MERTSPOR-ARSLANBEY BELEDİYE MAÇI KALDIĞI YERDEN OYNANACAK

Geçen hafta Mertspor ile Arslanbey Belediyespor arasında Cephanelik Stadı’nda oynanan, Arslanbey Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken çıkan olaylar yüzünden, 55’inci dakikada hakem tarafından tatil edilen karşılaşma kaldığı yerden yeniden oynanmasına karar verildi. Mertspor Kulübü’nün yaptığı itirazı değerlendiren Tertip Komitesi, karşılaşmanın 19 Nisan Çarşamba günü Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da, 55’inci dakikadan itibaren oynanacağını açıkladı.

DERİNCE GB:3 İZMİT GB:2

C Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan, lider Bağdatspor’u takip eden Derince GB ile İzmit GB, önceki akşam Derince Stadı’nda karşılaştı. Kazanan takımın şampiyonluk iddiasını devam ettireceği maçı ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı, lider Bağdatspor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Ligin ilk yarısında bu iki takım arasındaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Grubun lideri Bağdatspor, dün akşam grubun zayıf takımı Yılmazspor ile karşılaşacak.

Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlik, Play-Off kapısını araladı15 Nisan 2017 Cumartesi 17:40
  • Müberra Güneş’ten gümüş madalya15 Nisan 2017 Cumartesi 17:39
  • Süper Lig Play-Off’ta gözler Nusretiye-Demir maçına çevrildi15 Nisan 2017 Cumartesi 17:37
  • U-17’lerde Dilovası elendi15 Nisan 2017 Cumartesi 17:36
  • Arslanbey Belediyespor Uzuntarla’ya fark attı:3-015 Nisan 2017 Cumartesi 17:34
  • Yuvacık’ın 1.Küme yolu açıldı:1-315 Nisan 2017 Cumartesi 17:33
  • U-16 Ligi Play-Off’ta Körfez GB fark attı15 Nisan 2017 Cumartesi 17:30
  • Ars.Organize Sanayispor’a bir darbede İzmit FK’dan:1-015 Nisan 2017 Cumartesi 17:11
  • Amatör maçlar iptal15 Nisan 2017 Cumartesi 13:52
  • Kocaeli Dünya Kupası heyecanı başlıyor15 Nisan 2017 Cumartesi 09:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti