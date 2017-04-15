Arslanbey Belediyespor Uzuntarla’ya fark attı:3-0

B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Arslanbey Belediyespor, 9’uncu hafta maçında Uzuntarlaspor ile karşılaştı.

En yakın rakibi KYÖD Spor’un 3 puan önünde bulunan Sarı-Lacivertli ekip, Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı 3-0 gibi farklı skorla kazandı.

MERTSPOR-ARSLANBEY BELEDİYE MAÇI KALDIĞI YERDEN OYNANACAK

Geçen hafta Mertspor ile Arslanbey Belediyespor arasında Cephanelik Stadı’nda oynanan, Arslanbey Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken çıkan olaylar yüzünden, 55’inci dakikada hakem tarafından tatil edilen karşılaşma kaldığı yerden yeniden oynanmasına karar verildi. Mertspor Kulübü’nün yaptığı itirazı değerlendiren Tertip Komitesi, karşılaşmanın 19 Nisan Çarşamba günü Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da, 55’inci dakikadan itibaren oynanacağını açıkladı.

DERİNCE GB:3 İZMİT GB:2

C Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan, lider Bağdatspor’u takip eden Derince GB ile İzmit GB, önceki akşam Derince Stadı’nda karşılaştı. Kazanan takımın şampiyonluk iddiasını devam ettireceği maçı ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı, lider Bağdatspor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Ligin ilk yarısında bu iki takım arasındaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Grubun lideri Bağdatspor, dün akşam grubun zayıf takımı Yılmazspor ile karşılaşacak.