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Arslanbey Org. Sanayispor’da Sedat Topçu dönemi başladı

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Arslanbey Org. Sanayispor’da Sedat Topçu dönemi başladı
Bu sezon 2.Küme’de çok iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Arslanbey Organize Sanayispor, ilk etapta teknik direktörünü belirledi, takımın başına Sedat Topçu’yu getirdi.

BU SEZON BAŞINDA Ç.BALA’YI ÇALIŞTIRMIŞTI

Bordo-Mavili ekibin anlaştığı Sedat Topçu, son yıllarda ilimizin yetiştirdiği en önemli genç teknik adamların başında geliyor. Geçen yıl Şirinspor’u Süper Lig’e taşıyan, ancak yönetim kurulunun takımı ligden çekmesi ile futbolcuları ile birlikte boşta kalan Sedat Topçu, Süper Lig takımlarından Ç.Balaspor ile anlaşmıştı. Topçu, bu takımda çok kısa kalmış, 5’nci haftadan sonra görevinden ayrılmıştı.

“SES GETİRECEK PROJELERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ”

Arslanbey Organize Sanayispor’un yeni Teknik Sorumlusu Sedat Topçu, “Kulüp Başkanı İsmail Ağabeyi kıramadım, görevi kabul ettim, Önemli olan şampiyonluk değil, kalıcı işlere imza atmak. Biz burada ses getirecek projeler üretmek istiyoruz. Tesis ve saha var, bunu en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Altyapılardaki oyuncularında önünü açmak, onara gelecek hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.

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