Arslanbey Organize Sanayispor’da bayrak artık Şükrü Aslan’da 

OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Arslanbey Organize Sanayispor Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Şefkatiye mahallesinde bulunan dernek lokalinde mahalle halkının ve eski oyuncularının yoğun katılımıyla gerçekleşti.36 üyeden 20’sinin katılımı ile başlayan kongreye Suadiyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Ağra ve Suadiyespor yöneticisi İbrahim Özyılmaz, Şefkatiye Mahalle Muhtarı Musa Mut, Şefkatiye camii imamı Şaban Şen, mahallenin ileri gelen büyükleri, kulüpte emeği geçen eski ve yeni oyuncular ile çok sayıda mahalle halkı takip etti.

İSMAİL ŞAHİN VEDA ETTİ

Divan Başkanlığı’na Mahalle Muhtarı Musa Mut ile katip üyeliklere Mevlüt Ağra ve Şaban Şen getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede eski başkan İsmail Şahin üyelere hitaben yaptığı açıklamada, “9 yıldır sürdürdüğüm kulüp başkanlığı görevimi sizlerin huzurunda yeni başkan ve yönetimine teslim ediyorum. Başarılar diliyorum. Her zaman kulübümün hizmetinde olacağımın da bilinmesini isterim” dedi.

ŞÜKRÜ ARSLAN TEŞEKKÜR ETTİ

Tek liste ile gidilen seçimde Arstaş Kooperatif Başkanlığını yürüten Şükrü Aslan kulüp başkanı oldu. Başkan Şükrü Aslan üyelere hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında, “Yeni ekibimizle beraber takımımızı daha üst seviyelere taşımak için yoğun bir çalışma programımız olacak. Hem altyapımızda, hem A takımda görev alacak tecrübeli bir antrenör ile en kısa sürede anlaşmak istiyoruz“ dedi.

Yeni Başkan ve Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Şükrü Aslan

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Hüseyin Güneş, Mehmet Doğan, Osman Demir, Ahmet Yıldız, Cihan Üzülmez, Faruk Ogüç

