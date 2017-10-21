Arslanbey, Sanayispor sınavında

Büyükşehir Tesisleri’ndeki (Vinsan) karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu grupta puan kaybetmeyen Yuvam İzmitspor, Cephanelik Stadı’nda Çamçukur’u ağırlarken, Kullarspor ise Gebze deplasmanında Şekerpınar’a konuk olacak.

YUVAM İZMİT-ÇAMÇUKURSPOR

Son yıllarda 1. Küme’nin en istikrarlı takımları arasında yer alan, genç oyuncularla ligde kalıcı olan Yuvam İzmitspor, bu sezona ise çok iyi başladı. 2’de 2 yapan, rakip filelere 8 gol gönderen Mavi-Beyazlı ekip, geçen yıl Süper Lig’e katılmayan Çamçukurspor karşısında sınav verecek. Yenilgisi olmayan iki takımın mücadelesi Cephanelik Stadı’nda 15.00’te başlayacak.

Ç.BALA VE KULLARSPOR GEBZE’DE

1.Küme D Grubu’nda çok iddialı takımlar var. Bu takımlardan biride Kullarspor. Ligde oynadığı iki maçı da kayıpsız geçen Kırmızı-Siyahlı ekip, Gebze deplasmanında Beşköy GB ile oynuyor. Metin Oktay Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Geçen yıl Süper Lig’den düşen Çubuklu Balaspor, eski gücünden çok uzakta. İki maçta henüz puanla tanışmayan Yeşil-Beyazlı ekip, ilk puanlarını Şekerpınar deplasmanın da almaya çalışacak.