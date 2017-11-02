Arslanbey tutulmuyor:0-3

Sezona çok iyi başlayan, 5 maçta 13 puan toplayan lider Arslanbey Belediyespor, zorlu deplasmanda Taşköprü Birlikspor’u 3-0 yendi, yoluna devam etti. Önceki akşamın bir diğer önemli maçında da Yuvam İzmitspor ile Kullarspor karşılaştı. Deplasmanda oynayan Kullarspor, rakibini 2-0 yendi, ikinci sıraya yükseldi.

ARSLANBEY VE KULLAR DEPLASMANDA GALİP

Uzun yıllar sonra çıktığı 1.Küme’de mütevazı kadrosu ve bütçesi ile çok önemli işlere imza atan, 5 maçta 13 puan toplayıp, ligin zirvesine çıkan Arslanbey Belediyespor, bulunduğu yere tesadüf gelmediği gösteriyor. Sarı-Lacivertli ekip, önceki akşam da Körfez deplasmanında Esentepe Stadı’nda oynanan maçta Taşköprü Birlikspor’u 3-0 yendi, çıkışını devam ettirdi. Kullarspor da sezona iyi başlayan, evinde kaybetmeyen Yuvam İzmitspor’a deplasmanda ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi.

SANAYİSPOR VE BEŞKÖY İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bir yıl aradan sonra çıktığı 1.Küme’de sezona çok kötü başlayan, ilk üç maçını kaybeden İzmit Sanayispor, son iki maçında grubun iddialı takımları Arslanbey Belediye ve Kullarspor ile berabere kalıp, toparlanma yolunda çok iyi sinyaller vermişti. Turuncu-Siyahlı ekip, önceki akşam Büyükşehir Tesisleri’nde konuk ettiği Ç.Balaspor’u 3-1 yendi, ligde ilk galibiyetine ulaştı. Bu grupta ilk kez galip gelen takımlardan biri de Beşköy GB oldu. İki Gebze takımının maçında Beşköy GB, Şekerpınar GB’yi 3-0 mağlup etti.

Mert Güvenaltın

