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Arslanbey ve Damlarspor kazandı

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Arslanbey ve Damlarspor kazandı
2.Küme’de hafta içinde heyecan B, D ve F Grubu maçları ile devam ediyor.

B Grubu’nun zirvesinde yer alan Arslanbey Belediyespor, önceki akşam sahasında konuk ettiği Kirazlıyalıspor’u 3-0 mağlup etti. F Grubu’na dahil maçta da Ulaşlıspor ile Başiskele Damlarspor takımları karşılaştı. Değirmendere Stadı’ndaki maçta deplasman takımı Başiskele Damlarspor 4-1 galip geldi.

KÖSEKÖY ATEŞSPOR-İZMİT FK

2.Küme’de hafta içi heyecanı bu akşam oynanacak üç maçla noktalanacak. D Grubu’nda Play-Off yarışından kopmak istemeyen Köseköy Ateşspor ile İzmit FK, yarın akşam Arslanbey Stadı’nda kozlarını paylaşacak. 19.15’de başlayacak maçı kazanan takım üst sıralar için iddialı konuma gelecek. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Beşyol Zabıtanspor ile Körfez İlçesi Birlikspor karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de start alacak.

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