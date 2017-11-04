Arslanbey ve Kullar sahasında

Lider Arslanbey, 14.00’te başlayacak maçta Çamçukurspor’u ağırlayacak. Kullarspor ise Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 19.00’da Taşköprü Birlikspor’u konuk edecek.

SANAYİSPOR ŞEKERPINAR’DA

Bir yıl aradan sonra çıktığı 1.Küme’de sezona çok kötü başlayan, son 3 haftada toparlanan İzmit Sanayispor, yarın da Gebze deplasmanında oynayacağı Şekerpınar GB maçını kazanıp, çıkışını sürdürmek isteyecek. Şekerpınar Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Son iki maçında Arslanbey ve Kullarspor’a mağlup olup, şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalan Yuvam İzmitspor, grubun son sırasında yer alan Ç.Balaspor ile karşılaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki kaçı 15.00’te başlayacak.