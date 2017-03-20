Arslanbey’de kazanan yok

2.Küme D Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan iki Kartepe takımı Arslanbey Organize Sanayispor ile Köseköy Ateşspor, liderlik maçında Arslanbey Stadı’nda karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçta kazanan olmadı, 1-1 biten karşılaşmada bu sonuç Arslanbey Organize Sanayispor’u zirvede bıraktı.

KADIKÖY, LİDERİ YAKALADI

D Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftasına lider Arslanbey Organize Sanayispor’un 2 puan gerisine giren Kadıköyspor, deplasmanda grubun genç ekiplerinden Körfez İlçesi Birlikspor ile karşılaştı. Rakibi karşısında çok zorlan kırmızı-Beyazlı ekip, maçtan 1-0 galip ayrıldı, Arslanbey Organizespor’un puan kaybıyla, zirvede puanlar eşitlendi.

YENİ KANDIRA MAĞLUP

Bu grupta Play-Off yarışı yapan Yeni Kandıraspor, Avni Kalkavan Stadı’nda konuk olduğu İzmit FK’ya 3-1 yenildi, üst sıralara çıkma şansını kullanamadı. Grupta alt sıralarda yer alan Selanikspor ile kendisini üst sıralarda yer bulmak isteyen Beşyol Zabıtanspor M.Ali Kağıtçı’da karşılaştı. Beşyol Zabıtanspor 90+3’de attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.