Arslanbey’de lider değişmedi:2-0

10 puanla haftaya lider giren Arslanbey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yuvam İzmitspor’u ikinci yarıda Emir ve Salih’in attığı gollerle 2-0 yendi, zirvedeki yerini korudu. Lige çok iddialı başlayan Kullarspor, Sanayispor ile 4-4 berabere kaldı, bu sezon ikinci kez puan kaybetti.

YUVAM İZMİTSPOR KALECİ EFKAN’I GEÇEMEDİ

Bu sezona çok iyi başlayan Arslanbey Belediye ile Yuvam İzmitspor, liderlik maçında kozlarını Arslanbey Stadı’nda paylaştı. Maça çok iyi başlayan konuk Yuvam İzmitspor çok baskılı bir oyun ortaya koydu, ancak kaleci Efkan’ı geçemedi. Maçın 27’inci dakikasında Yuvam İzmitsporlu Emre’nin kafa vuruşunu, Efkan çıkardı. İlk yarısı 0-0 biten maçta, ikinci yarıda ev sahibi ekip 55’de emir, 83’de Salih’in attığı gollerle 2-0 galip geldi, liderliğini devam ettirdi. Karamürsel’de oynanan maçta da Çamçukurspor ile Taşköprü Birlikspor maçı da 1-1 sonuçlandı.

KULLAR, SANAYİSPOR’A TAKILDI

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini Süper Lig olarak belirleyen Kullarspor, 3 maçta 7 puan toplamıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, önceki akşamda Doğantepe Stadı’nda konuk ettiği Sanayispor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta, 2-2’yi yakaladı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Sanayispor Enver ile bir kez daha öne geçti. Son dakikalarda çok önemli bir geri dönüşe imza atan Kullarspor, Tayyip ve Onur İnce’nin attığı gollerle 90+5’e 4-3 önde girdi. 90+5’de konuk ekip Enver ile penaltıdan eşitlik sayısını buldu, maçta 4-4 sona erdi.