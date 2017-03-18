Arslanbey’de liderlik maçı

2.Küme D Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan iki Kartepe takımı Arslanbey Organize Sanayispor ile Köseköy Ateşspor, liderlik mücadelesinde karşılaşacak.

K.Ateşspor, 15.00’te başlayacak maçı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

ARS.ORGANİZE-K.ATEŞSPOR

Hafta içinde olaylı maçta Kadıköyspor ile 2-2 berabere kalan lider Arslanbey Organize Sanayispor, iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Köseköy Ateşspor ile liderlik maçına çıkıyor. Kartepe İlçesi’nin iki takımının mücadelesi Arslanbey Stadı’nda 16.00’da başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Körfez İlçesi ile Kadıköyspor takımları Esentepe Stadı’nda 17.15’de karşılaşacak. İzmit FK-Yeni Kandıraspor mücadelesi de Avni Kalkavan Stadı’nda 15.00’de start alacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta da 19.00’da Selanikspor ile Beşyol Zabıtanspor takımları galibiyet için sahaya çıkacak.