Arslanbey’de liderlik maçı

10 puanla grubun zirvesinde yer alan Arslanbey Belediyespor, bir maç eksik 9 puanlı Yuvam İzmitspor’u konuk edecek. 17.00’de başlayacak maçı kazanan takım liderlik koltuğuna oturacak. Şampiyonluk diğer güçlü adayı Kullarspor ise Doğantepe’de Sanayispor’u ağırlayacak.

ARSLANBEY BEL-YUVAM İZMİT

Geçen yıl 2.Küme’de şampiyonluk sevinci yaşayan, yıllarda sonra yeniden 1.Küme’ye dönen Arslanbey Belediyespor, sezona da çok iyi başladı, 4 maçta 10 puan toplayıp, zirveye çıktı. Sarı-Lacivertli ekip, lige iyi başlayan bir diğer takım, 3’de 3 yapan Yuvam İzmitspor ile bu akşam sahasında liderlik mücadelesine tutuşacak. Ligin iki formda takımını karşı karşıya getiren maç Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak.

KULLARSPOR-SANAYİSPOR

Son iki yıldır Süper Lig hedefi ile yola çıkan, bu amacına bir türlü ulaşamayan Kullarspor bu sezon da çok iddialı bir takım kurdu. Ligde oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan, 3’üncü sırada yer alan kırmızı-Beyazlı ekip, bir yıl aradan sonra yeniden 1.Küme’ye çıkan Sanayispor ile karşılaşacak. Doğantepe Ömer Halis Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Grupta üst sıraları zorlaması beklenen iki takım Çamçukur ile Taşköprü, Karamürsel Stadı’nda 19.00’da kozlarını paylaşacak.