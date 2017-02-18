Art Nicomedia 2017 yılı projelerini tanıttı

Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği 2017 projelerini tanıttığım lasman programında derneğe yeni katılan ve onursal üyelere rozet takdim etti

Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği 2017 projelenin tanıttığı lasman toplantısını bugün Ramada Otel’de gerçekleştirdi. Lasman toplantısı öncesinde Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği ile Ramada Sanat Otel ve Yummy House Restoran arasında 2017 yılını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Etkinliğe Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Genç İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürü Server Yıldırım, İzmit Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Emine Macit Zeybek, Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Akın Ülkü Sevinç ve çok sayıda davetli katıldı.

75 PROJE ÜRETTİK

İmza töreni sonrasında dernek üyeleri ve sanatçılar Vehbiye Başkan ve Ecaterina Nicolau’nun eserlerinden oluşan ve dernek projesi olan “İzmit Tarihine İz Bırakanlar Yağlı Boya Resim Sergisi’nin” açılışı yapıldı. 24 eserden oluşan sergi büyük ilgi gördü. Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Akın Ülkü Sevinç etkinlikte yaptığı konuşmada, “ilk 6 yılımızı yeni kurulan bir dernek olmamıza rağmen dolu dolu geçirip toplam 75 proje üreterek geride bıraktık. İzmit’te faaliyet gösteren en üretken kültür, sanat, kent tarihi ve kent tanıtımı derneğiyiz” diye konuştu.

KENTİMİZ YALNIZ BIRAKILIYOR

Sevinç, “Geride bıraktığımız 5 proje yılı içerisinde yerel kurumlarla işbirliği içerisinde 4’ü kent tanıtımı, 18’i kent tarihi, 23’ü kültür ve sanat 30’u uluslararası proje kategorisinde olmak üzere toplamda 75 projeyi hayal ettik, planladık ve gerçekleştirdik. Bu kentte üretim yapan, işgücünü kullanan, az ya da çok bir şekilde kentin havasına, suyuna, toprağına dokunan büyük şirketlerin kentin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına da dokunması gerektiği inancındayım. Özelikle İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde büyük firmaların sponsorluğunda uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenleniyor. Türkiye sanayinin kalbi konumunda ki kentimiz bu anlamda yalnız bırakılıyor” diye konuştu.

ROZET TAKDİM EDİLDİ

Yeni sloganlarının “İzmit’te yaşamayın, İzmit’i yaşayın” olduğunu ifade eden Sevinç, “Kentimizin kültürel ve tarihsel değerlerini kentdaşlarımızla daha çok buluşturmalıyız. 2017 yılı içinde altyapı ve planlama çalışmalarını tamamladığımız 21 projeyle İzmit’imizin yurtiçinde ve yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmaya ve kentimizi temsile etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından derneğe yeni katılan Burcu Muhammet, Nurcan Acaroğlu, Kaya Kolaylı, Giray Arıt, Uğur Güç, Okçin Beçet, Selçuk Türkmen ve Kaan Coştu’ya üyelik rozetleri, derneğin Onursal Üyesi seçilen Araştırmacı Yazar Feyzullah Yavuz Ulugün, 41 Burda Alışveriş Merkezi Pazarlama Müdürü Seçil Topaloğlu, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç, ve Meclis Üyesi Emine Macit Zeybek’e onursal üyelik beratları takdim edildi.

Çiğdem ARMAĞAN

