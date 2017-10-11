Artık “Barış” zamanı

Pazartesi günü akşamı, kendimi ilginç, ama keyifli bir ortamda buldum. Birkaç gün önce ziyarete gelen CHP’nin olası İzmit Belediye Başkan Adayı Selman Yıldırım, “Abi en kısa zamanda Haydar Bey (Akar) sen ben bir yemek yiyelim. Sohbet edelim” demişti.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’la, 3-4 yıldır merhabam bile yok. 2011 ve 2014 seçimlerinin ardından “CHP 3’ncü sırasında Haydar Akar yerine Turan Dumlu aday gösterilse, 1 fazla milletvekili çıkartılırdı” anlamına gelen bir yazı yazmıştım. O yazının ardından Haydar Akar, telefon açıp, bir sosyal demokrata, bir CHP’liye hiç yakışmayan “Mafyamatik” üslupla itiraz etmiş, beni çok kırmıştı.

Haydar Akar’la bir daha ömrümün sonuna kadar bir araya gelmeyeceğimizi düşünüyordum. Selman Yıldırım’ın da muhabbetinden hoşlanmadığımı, kendisi dahil herkes bilir. Ancak kinci biri değilimdir. Bana karşı yapılan haksızlığı, kötülüğü, nankörlüğü bir süre sonra affederim. Selman Yıldırım o kadar hoş bir tavır ve üslupla davet etti ki, “Hayır” diyemedim.

Hemen pazartesi akşamı için organizasyon yapılmış. Akşamüstü saat 17.00’de İzmit sahilindeki Közz Restaurant’ta randevu verildi. Ben tam zamanında gittim. Haydar Akar da tam zamanında geldi. Yemekte bir dördüncü kişi olarak Haldız Grup mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sedat Bayar Bey de vardı. O da zamanında geldi. Davetin organizatörü ve ev sahibi Selman Yıldırım, 5-10 dakika gecikti. Ama çok şık, çok zinde gözüküyordu. İzmit trafiğine kabahati attı.

Közz’ün bahçesindeki bağımsız kulübelerden birine oturduk. Bence buraların en büyük kebap ustası Mustafa Eliveren masayla bizzat ilgilendi. 4 kişiyiz. Topu topu bir 50’lik Yeni Rakı söylendi. Kebap konusunu Mustafa Usta’ya bıraktık.

Bir daha hayatım boyunca konuşmayacağımı sandığım Haydar Akar ile “Bıcır bıcır” konuşuyoruz. Aramızda geçen hadise ile ilgili biraz günah çıkarttı. Masadaki 3-4 kişiden 3’ü Artvin kökenli, “Övünmek gibi olmasın, ama Gürcü’yüm” diyenlerden. Benim de üstüme geliyorlar, “Anne tarafından sen de Gürcüsün” diyorlar. Oysa ben hiç bu işlerden anlamam, ilgilenmem.

Sedat Bey, içimizde yaşça en büyük. Hiç aktif siyaset içinde olmamış ama dünya ile çok ilgili, iyi eğitimli, görmüş geçirmiş bir entelektüel. En çok O konuşuldu. Siyasi deneyimlerini, iş dünyasını anlattı, zaman zaman tarih dersi verdi.

Selman Yıldırım, görücüye çıkmış, masum delikanlı gibi. Elbette siyaset de konuşuyoruz. Tamamlanma aşamasında olan delege seçimlerini sordum. Selman Yıldırım konuya çok hakim. Şunları söyledi:

“Pazartesi günü akşamı itibariyle 346 kongre delegesi seçildi. Bunların 207’si önceki dönem delege değildi. Yani İzmit ilçe delegasyonu çok büyük oranda değişti. Bu önemli bir değişimdir. Seçilmiş bu delegelerin yüzde 80-90’ı bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızdır.”

Bir ara lafı geçti. Haydar Akar ile Selman Yıldırım, yıllar önce CHP içinde ittifak yapmışlar. Daha yola çıkarken Haydar Bey’in hedefi milletvekilliği, Selman Bey’in hedefi İzmit Belediye Başkanlığı olarak belirlenmiş. Haydar Akar hedefe ulaştı. Şimdi Selman Yıldırım bu hedef için var gücüyle çalışıyor. Yıldırım, delege seçimi konusuna devam ediyor:

“Ben doğrudan bir tek Orhan Mahallesi’nde taraf oldum. Hikmet Erenkaya ekibi çok taviz istedi. Biz Gökhan Ercan ile çalıştık. Aşırı taviz veremezdik. İki liste çıktı. İlk seçimde 51-51 eşit oy alındı. Tekrarlanan seçim öncesi ben diğer listeye destek veren 7-8 arkadaşla konuştum. İkna ettim. Yenilenen seçimi bizim liste 64-45 kazandı.”

Hem Haydar Akar, hem Selman Yıldırım, başta Yahya Kaptan olmak üzere bütün mahallelerde 16 Nisan referandumunda parti adına çok çalışan insanları, özellikle kadınları delege yapmaya özen gösterdiklerini anlattılar.

Daha çok dereden tepeden konuştuk. Özellikle Sedat Bayar’ın sohbeti içinde olmak, büyük keyif. Bir yandan da Mustafa Usta’nın kebapları servis ediliyor. Haydar Akar ve Selman Yıldırım, CHP içinde bir güç. Yıldırım, İzmit adayı olmayı çok istiyor. Bu konuda gerçekten çok çalışıyor. Dün akşam, uzun süredir bazı mahallelerde devam eden detaylı bir çalışma sonuçlarıyla ilgili brifing alacaktı.

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Ne yapacağız bu İzmit’e sevgili dostlar. Bu kentin havasının değişmesi, bu kentin kendini bulması , bu kentin ayağa kalkması gerekmiyor mu? Hiç değilse İzmit’in bir medeniyet, özgürlük alanı haline gelmesi gerekmiyor mu? 2019 Mart’ındaki yerel seçim bu konuda son fırsat değil mi?

İktidar kanadı içinde birbirini sevmeyen bir sürü insan var. Ama bu duygularını gizleyip, kol kola çalışabiliyorlar. Bizim tarafta herkes birbirine dargın. Kimse birbirini sevmiyor. Birlikte yatağa girecek halimiz yok. Birbirimizi çok sevmek zorunda da değiliz. Ama bence artık “Barış” zamanı. Herkesin birbiriyle barışması zamanı.

Ahmet’le Mehmet; Sefa ile Hikmet; Cengiz’le Hurşit; Haydar’la Yalçın; Fatma ile Semra; kim varsa birbiriyle dargın, küskün, oturup barışmalı. 2019 Mart seçimleri son şans.

Biz geçmişte birbirimize küs olduğumuz, birbirimizi sevmediğimiz için, farklı partilerin adaylarına oy vermedik mi? Böyle böyle İzmit’i de ellerimizle vermedik mi? Selman olmuş, Cüneyt olmuş, Hakan olmuş, Fatma olmuş ne fark eder. İzmit seçiminde üstelik kazanma şansı bu kadar yaklaşmışken içeriden bölünmenin anlamı var mı?

Ben şahsen, üzerime düşeni yaptım. Uzun süredir küs olduğum Haydar Akar’la, “Aday gösterilirse ben bile oy vermem” dediğim Selman Yıldırım’la birlikte oturup sohbet ettim, yemek yedim. Kuşkusuz Sedat Bayar Bey’in de masada olması, sohbeti tatlandırdı.

Artık herkesin egosunu aşması zamanıdır diye düşünüyorum.

BU ÜÇLÜ HER ZAMAN OLMAZ- Közz’de bağımsız kulübelerden biri. Çok uzun zamandır bir araya gelmemiş, belki de bir daha bir araya gelmesi düşünülmeyen üç kişi. Ben, Haydar Akar, Selman Yıldırım kebap-rakı sofrasında birlikte. Yan tarafta bir de Sedat Bayar Bey var. Ben yerel muhalefet kanadında artık bütün küskünlüklerin, kırgınlıkların bir tarafa bırakılması gerektiğine inanıyorum. Kendi adıma üstüme düşeni yaptım.

DUVAR YAZISI

Bizim A Milli Futbol

takımı, adam olmaz. Arda’nın

Emre’nin, Selçuk’un yerine

Ampute Millileri alalım.